يشار إلى أن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا كانت يوم 4 مارس الماضي.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا إلى الإصابة بمرض (كوفيد-19) ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.. ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في (ووهان) بالصين قبل أن ينتقل منها في غضون شهرين فقط إلى كل أنحاء العالم.