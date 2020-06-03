اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصة وول ستريت تغلق على مكاسب كبيرة بدعم من دلائل على تعاف اقتصادي

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:16 م
بورصة وول ستريت تغلق على مكاسب كبيرة بدعم من دلائل على تعاف اقتصادي أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء بدعم من آمال بتعاف اقتصادي بعد تخفيف إجراءات العزل العام المتربطة بفيروس كورونا، وهو ما ساعد المستثمرين على التطلع إلى ما وراء الاضطرابات الاجتماعية في الولايات المتحدة ومخاوف الجائحة.

ودفعت مكاسب لقطاعات البنوك والصناعة والتكنولوجيا المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق على صعود حاد. وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك مكاسب قوية لرابع جلسة على التوالي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 527.24 نقطة، أو 2.05 بالمئة، إلى 26269.89 نقطة بينما قفز المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 42.05 نقطة، أو 1.36 بالمئة، ليغلق عند 3122.87 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرتفعا 0.76 بالمئة إلى 9681.11 نقطة.

 

 


بورصه

وول ستريت

الاسهم الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة