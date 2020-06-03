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بورصة دبي خضراء بجلسة الأربعاء مدفوعة بصعود سهم شركة إعمار العقارية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:32 م
بورصة دبي خضراء بجلسة الأربعاء مدفوعة بصعود سهم شركة إعمار العقارية بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.76% رابحاً 15.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1999.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 161.6 مليون سهم محققة ما قيمته 209.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3833 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.70%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.21%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 4.99%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%.
 
وارتفع 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرامكس بنسبة 3.77%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.68%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5%، ثم سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.9 مليون ورقة بقيمة 54.2 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل، أعلنت شركة أمانات القابضة، أن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعاً بالتمرير اليوم الأربعاء، وفوض من خلال الإدارة التنفيذية للشركة، بدراسة والتفاوض على التخارج من إحدى الاستثمارات.
 
وكشفت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، عن عقد اجتماع مجلس إدارتها في مركزها الرئيسي بجمهورية مصر العربية، وذلك في تمام الساعة والثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساء بتوقيت دبي يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو لعام 2020، لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن عدة مواضيع من ضمنها أولا اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 1 مارس لعام 2020، واستعراض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، ومناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، كما يناقش المجلس استقالة محمد منصور محمد من وظيفة المراقب الداخلي ومسئولي مكافحة غسل الأموال، وتعيين محمد موسى محمد محمد بدلا منه.
 
 
فيما أشارت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس، إلى اجتماع مجلس الإدارة واتخاذ قرار بالموافقة على شروط التأجير الجديدة.
 

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