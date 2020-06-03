اليوم السابع
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بورصة البحرين تعاود الارتفاع بنسبة 0.45% مدفوعة بصعود أسهم البنوك والصناعة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:38 م
بورصة البحرين تعاود الارتفاع بنسبة 0.45% مدفوعة بصعود أسهم البنوك والصناعة بورصة البحرين - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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عاود المؤشر العام لسوق البحرين المالى، الصعود بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% رابحاً 5.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1275.39 نقطة، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع هامشي، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم، وارتفع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 21.79% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.46%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.60% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 0.31%، شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87%، مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 1.41%، كما ارتفع سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.54%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.37%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.39% بضغوط هبوط سهم بى.إم.إم.أى بنسبة 3.97%، وهبط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.03%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة إى بى إم البحرين، عن عقد اجتماع يوم الخميس الموافق 25 يونيو، وذلك لمناقةشة تحديثات العمل وتقارير دورية، وأمور عامة، كما أعلنت عن تعيين ميهير راجان ميشرا كرئيس قسم التسويق، وذلك اعتباراً من أول يونيو.
 
وفي سياق آخر أعلنت بورصة البحرين عن الفائزين في برنامج تحدي التداول الاستثماري «تريدكويست»  للعام 2019\2020 وذلك عبر حفل ختامي افتراضي عقد أمس الثلاثاء، حيث حضر الحفل عن بعد جميع المشاركين من طلبة المدارس الثانوية والجامعات ومرشدي الاستثمار وممثلي الشركات الراعية للبرنامج.
 
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة :"إننا نؤمن بأهمية الاستثمار في نشر المعرفة والثقافة  المالية من أجل وضع حجر الأساس لقادة المستقبل، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم اقتصاد مملكة البحرين ويعزز مركزها القيادي في قطاع المال.
 
وأضاف الشيخ خليفة،أن المتطلبات التنافسية الحالية في بيئة العمل تحتم زيادة التركيز على الجانب العملي وربطه بالجانب النظري للتعلم عبر التجارب الواقعية، وهو ما يعد أحد أهم الأسس لتكوين الأفراد المؤهلين ذوي الكفاءة والذين يحظون بفرص أفضل لتلبية متطلبات بيئة العمل التنافسية اليوم.
 
 
يذكر أن برنامج تحدي التداول الاستثماري "تريدكويست" هو برنامج تحدي افتراضي يحاكي تجربة التداول الاستثماري في الأسواق المالية العالمية. ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب المشاركين الخبرة العملية في مجال الاستثمار من خلال التعرف على الأنظمة والقوانين المطبقة في تلك الأسواق، وتحليل واختيار الأسهم وإدارة محفظة من الأدوات الاستثمارية المدرجة في بورصة نيويورك وبورصة البحرين.
 

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