بهاء العادلى: ارتفاع طلبات المصانع بتعديل النشاط الاقتصادى فى ظل كورونا

كتب: مدحت عادل

أكد المهندس عبد الله العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن المدينة الصناعية شهدت الفترة الماضية ارتفاع حجم طلبات تعديل النشاط بين المصانع العاملة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من أجل التكيف مع الوضع المترتب على انتشار الفيروس في الوقت الحالي.

وقال المهندس بهاء العادلي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن انتشار فيروس كورونا المستجد ترتب عليه تغير في خريطة العرض الطلب في السوق المحلية لصالح المصانع التي تعمل في القطاع الطبي ومستلزماته قياسا بالقطاعات الأخرى، وهو ما أدى إلى إقبال أصحاب المصانع على تغيير النشاط وسط ترحيب من جانب وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من المستلزمات الطبية المرتبطة بمواجهة الفيروس.

وأوضح العادلي، أن هناك قطاعات استطاعت أن تتكيف مع الظروف الحالية لتواكب تغير الطلب في السوق المحلية، ومن بينها قطاع الملابس الجاهزة الذي دخل في صناعة الكمامات الطبية، بينما هناك قطاعات صناعية أخرى تأثرت وغير قادرة على احتواء التغيير في الطلب ومنها الصناعات الهندسية والهواتف المحمولة.

ويصل عدد المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر إلى نحو 1181 مصنعا، موزع بين 462 قيد العمل، بالإضافة إلى 378 مصنعا تحت الإنشاء، و143 مصنعا متوقف مؤقتا أو دائم إلى جانب 198 قطعة أرض شاغرة بالمنطقة الصناعية، ويعمل بها حاليا نحو 25 ألف عامل وفني.