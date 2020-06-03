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بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:50 م
بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا بنك التعمير والإسكان
كتب - أحمد يعقوب

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أكد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، اتخاذ قرار بغلق فرع القاهرة بالزمالك لمدة 4 أيام، وذلك عقب إصابة موظف بالفرع بفيروس كورونا، لحين التطهير والتعقيم الكامل للفرع وإجراء المسحات الطبية لكافة الزملاء المخالطين والمخالطين لهم للاطمئنان علي سلامتهم وتوفير الرعاية  الطبية اللازمة للحالات الإيجابية لحين تمام الشفاء. 
 
 
وأكد رئيس بنك التعمير والاسكان أنه ذلك يأتى فى إطار حرص البنك الشديد علي صحة وسلامة كافة العاملين بالبنك وعملائه في هذه الظروف الاستثنائية  من خلال المتابعة الدقيقة والدورية وبشكل شخصي  تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقا للخطة الموضوعة منذ بداية الأزمة والتي يتم تحديثها باستمرار طبقا للمتغيرات والمستجدات بمعرفة اللجنه العليا للطوارىء والتي تشكلت خصيصا  منذ بداية الأزمة لضمان التطبيق الفعال لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الوقت الاستثنائي.
 
 
وأضاف غانم أن جميع فروع البنك يتم تطهيرها وتعقيمها بشكل دوري ومكثف يوميا مع التأكيد علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من قبل العاملين والعملاء التي أقرتها الدولة والبنك من ضرورة ارتداء الكمامة خلال فترة التواجد داخل الفروع والإدارات والالتزام بنسبة العاملين المقررة و عدد العملاء داخل الفروع، بالإضافة إلي التعقيم المستمر  لاتوبيسات البنك المخصصة للعاملين صباحا ومساءا.
 
 
وناشد غانم بضرورة اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر وتطبيق كافة تعليمات الدولة للوقاية من الفيروس خاصة في ظل التزايد المستمر لحالات الإصابة بالمرض.
 
 
 
 
 
 
 

 


كورونا

بنك التعمير والاسكان

فيروس كورونا

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