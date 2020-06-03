اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:35 م
خالد صلاح
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بكين تتهم واشنطن بإثارة الحوادث والاستفزازات العسكرية فى بحر الصين الجنوبى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:25 م
بكين تتهم واشنطن بإثارة الحوادث والاستفزازات العسكرية فى بحر الصين الجنوبى بحر الصين الجنوبى
أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ليست طرفا فى النزاع فى بحر الصين الجنوبى، لكنها غالبا ما تخلق حوادث هناك، وتشتبك في استفزازات عسكرية، وتثير العلاقات الدولية الإقليمية، وهو ما لا يفضي إلى السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف جيان –في تصريح اليوم حول الأوضاع في بحر الصين الجنوبي- أن "سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي تشكلت عبر عملية تاريخية طويلة الأجل وتؤيدها الحكومات المتعاقبة للصين، وهي متوافقة مع القوانين الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".


الصين

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بحر الصين الجنوبى

أمريكا والصين

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