اليوم السابع
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بصورة سوداء.. ابنة ترامب تدعم حملة احتجاجات الشعب الأمريكي

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:56 م
بصورة سوداء.. ابنة ترامب تدعم حملة احتجاجات الشعب الأمريكي رمز الاحتجاجات
كتبت مريم بدر الدين

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دعمت تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحملة التي دشنها الكثيرون تضامناً مع الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا بسبب مقتل جورج فلويد الشاب الأمريكي صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

تيفاني ترامب
تيفاني ترامب

 

ونشرت تيفاني ترامب صورة سوداء رمز الحملة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بمقولة للكاتبة الأمريكية هيلين كيلر :" بمفردنا لا يمكننا تحقيق الكثير .. معًا يمكننا تحقيق الكثير".

ووأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء الثلاثاء، نقل نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن لدعم السلطات المدنية، وذلك بعد احتجاجات عنيفة فى المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

 

وتشهد المدن الأميركية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل جورج فلويد، أمريكى من أصول أفريقية، جراء استخدام عناصر شرطة مينيابوليس العنف معه أثناء عملية القبض عليه يوم 25 مايو الماضى.

وفى ذات السياق أعلنت قيادة شرطة واشنطن عن اعتقال أكثر من 300 شخص بسبب انتهاكهم حظر التجوال، ومشاركتهم فى "أعمال الشغب والسطو" الليلة الماضية فى العاصمة.

 

وشهدت مدينة سانت لويس بولاية ميسورى الأمريكية، أمس الثلاثاء، قيام عدد من المتظاهرين بالمدينة بمهاجمة قوات الشرطة بالألعاب النارية، و ذلك خلال المظاهرات الاحتجاجية التى تشهدها الولاية إعتراض على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية على أيادى فرد شرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

ومن جهتها، أفادت السلطات الأمريكية، أن أربعة رجال شرطة، أصيبوا بطلقات نارية بعد احتجاجات فى سانت لويس، التى بدأت سلمية الاثنين، ثم تحولت للعنف خلال الليل، حيث حطم المتظاهرون نوافذ وسرقوا مقتنيات من شركات، وأشعلوا حرائق فى وسط المدينة.


تيفاني ترامب

دونالد ترامب

احتجاجات

امريكا

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