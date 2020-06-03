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بشرى سارة.. كوبا تعلن مدى فعالية عقار "بيومودلين تى" فى علاج فيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:01 ص
بشرى سارة.. كوبا تعلن مدى فعالية عقار "بيومودلين تى" فى علاج فيروس كورونا اكتشاف أدوية جديدة لكورونا
هافانا (أ ش أ)

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سلطت وزارة الصحة الكوبية اليوم الأربعاء، الضوء على النتائج الجيدة التى يحققها عقار "بيومودلين تى" والاستفادة من تأثيره الوقائى فى الفئات المُعرضة للخطر بالتعرض للإصابة بالفيروس التاجى المستجد كورونا، وذلك في إطار العلاجات الوقائية لمكافحة الجائحة، ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا " الكوبية - في نسختها باللغة الإنجليزية - عن مدير قطاع الأوبئة بالوزارة فرانسيسكو دوران قوله في المؤتمر الصحفي اليومي ، إنه لوحظت فعالية العقار في تحسين أداء الجهاز المناعي ومنع العدوى بالفيروس التاجي المستجد ، مشيرا إلى أنه في حالة إصابة الأشخاص بالمرض فإن هذا العقار يساعدهم على التعافي دون مضاعفات. 

وأضاف المسؤول أنه تم تطبيق استخدام عقار "بيومودلين تي" على الفئات المُعرضة للخطر حال إصابتهم بفيروس "كورونا " مثل كبار السن في المراكز الاجتماعية والصحية ، ومن بينها : دور التمريض ، ومستشفيات الصحة النفسية ، والمرضى الذين يعانون أمراضا ذات صلة. 

يذكر أن عقار "بيومودلين تى" مُسجل في كوبا منذ عام 1994 وهو عقار بيولوجي طبيعي المنشأ يعمل على تقوية الجهاز المناعي ، ويستخدم في معالجة إصابات الجهاز التنفسي المتكررة لدى كبار السن بفعالية كبيرة ونتائج آمنة. 

وكانت وزارة الصحة الكوبية، أعلنت اليوم الأربعاء، وصول عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذى يسببه الجيل الأحدث من الفيروسات التاجية كورونا، إلى 1827 متعافيا، ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية فى نسختها باللغة الإنجليزية عن الطبيب فرانسيسكو دوران مدير قطاع الأوبئة بالوزارة قوله إن معدل التعافى بلغ 87.4% من إجمالي 2092 حالة مؤكدة. 

ورصدت كوبا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 9 إصابات فقط بعد فحص 1352 شخصا فى اليوم السابق ليصل إجمالى عدد المفحوصين طبيا ضد فيروس كورونا 108398. واستقر عدد الوفيات عند 83 حالة وفاة دون تسجيل أي وفيات جديدة منذ 3 أيام. 
وشدد دوران على ضرورة التزام الكوبيين بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس المستجد. 

 


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كورونا

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