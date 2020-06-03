بشرى سارة.. كوبا تعلن مدى فعالية عقار "بيومودلين تى" فى علاج فيروس كورونا

وأضاف المسؤول أنه تم تطبيق استخدام عقار "بيومودلين تي" على الفئات المُعرضة للخطر حال إصابتهم بفيروس "كورونا " مثل كبار السن في المراكز الاجتماعية والصحية ، ومن بينها : دور التمريض ، ومستشفيات الصحة النفسية ، والمرضى الذين يعانون أمراضا ذات صلة.

يذكر أن عقار "بيومودلين تى" مُسجل في كوبا منذ عام 1994 وهو عقار بيولوجي طبيعي المنشأ يعمل على تقوية الجهاز المناعي ، ويستخدم في معالجة إصابات الجهاز التنفسي المتكررة لدى كبار السن بفعالية كبيرة ونتائج آمنة.