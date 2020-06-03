اليوم السابع
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بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:29 م
بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم منافذ بيع الزراعات المحمية بوزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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قررت وزارة الزراعة، ممثلة  الإدارة  العامة للزراعات المحمية فتح منافذها طوال أيام الأسبوع ماعد الجمعة ، ومضاعفة  كميات  المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والدفع  بالسيارات المتحركة بسعر مخفض  يصل إلى 25% ، لرفع العبء عن المواطن .

أكد المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة  واستصلاح الاراضى،  تقرر فتح منافذ الزراعات المحمية طوال الأسبوع ماعدا   الجمعة، وزيادة كميات السلع الغذائية واللحوم  البلدية  المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية، والدفع  بالعديد  من المنافذ المتنقلة وزيادة  المعروض  من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن  بأنواعها " البط ، الفراخ،  والكبد، والحمام ، والسمان " وأيضا  الاسماك، والسلع الغذائية الاخرى ،بسعر مخفض وتخفيضات  تصل لـ25%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح  مدير  تسويق الزراعات المحمية ، أنه  تقرر زيادة   طرح اللحوم  البلدى   ، وهناك سعر مخفض على   البط والارانب  والفراخ ،  وجميع الخضروات ، والزيتوت ، والسمن ، والاسماك ، والفول البلدى ، والعدس ، والمربات وعسل النحل ،   مشير الى أن منافذ   الزراعات المحمية  ،  تقوم حاليا بتوفير جميع   المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والاحياء الجديدة.

 وأكد  " فتحى" ،أن المنافذ  تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها ، وتوفير جميع  السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية ،  وذلك في إطار العمل على ضبط الأسعار .

 


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