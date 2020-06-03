بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

ينشر "اليوم السابع"، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى لهذا العام 2019/2020، بعد قيام اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية باعتمادها، وذلك بديوان عام المحافظة، بنسبة نجاح بلغت 99.09% على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها.

اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى لهذا العام 2019/2020، وبلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة بمختلف الإدارات الثمانية، 99.09%

وكان الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية قد قام بعرض النتيجة على محافظ الإسماعيلية لاعتمادها رسميًا وإعلانها، مشيرًا إلى أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 33103 طالبًا وطالبة حضر منهم 22892 طالبًا وحققت إدارة فايد أعلي نسبة نجاح بنسبة99.75.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة لما حققوه من إنجازات وارتفاع النسبة العامة للنجاح، واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، أثناء استلام أبحاث الطلاب، كما قدم المحافظة التهنئة بالنجاح لجميع الطلاب متمنيًا المزيد من التقدم والنجاح للجميع.