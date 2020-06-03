بالأسماء.. 44 طالبا يحصدون الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن قائمة الطلاب الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 280 درجة بالشهادة الإعدادية، والبالغ عددهم 44 طالبًا وطالبة، حيث اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اليوم الأربعاء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح 99.32%.

وأوضح الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن عدد الذين تقدموا بأبحاث الشهادة الإعدادية 15738 طالبًا وطالبة وتخلف منهم 107 طلاب وطالبات وبلغ عدد الناجحين 15631 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 99.32%، ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر للطلاب والطالبات بالتهنئة بالنجاح متمنيًا لهم دوام التفوق والتقدم، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

وفيما يلى قائمة الطلاب الحاصلون على الدرجات النهائية (280) درجة بالشهادة الاعدادية على مستوى محافظة الأقصر:

1 زينب ياسر عبدالرحيم محمد صلاح الدين الإعدادية بنات إدارة إســنـا التعليمية

2 منه المعتصم صديق فتح الله البياضية الإعدادية للبنات إدارة البياضية التعليمية

3 ريهام السيد عبدالله بسطاوي النمسا الإعدادية إدارة إســنـا التعليمية

4 يحي عيد بكري أحمد الأقباط الأعدادية بنين إدارة الأقصر التعليمية

5 الشيماء محمد الامير محمد أحمد المطاعنة الاعدادية إدارة إســنـا التعليمية

6 الشيماء أحمد بسطاوي مصطفي الأقصر الإعدادية بنات الجديدة إدارة الأقصر التعليمية

7 إيمان عبدالرحيم مصطفي مغازي إسنا الإعدادية بنات إدارة إســنـا التعليمية

8 فاطمه حسن عبدالحليم أحمد إسنا الإعدادية بنات إدارة إســنـا التعليمية

9 ستيفن سامح بشري فؤاد الشهيد محمد عبد الماجد الإعدادية بنين إدارة إســنـا التعليمية

10 منه جلال التهامي عبدالمطلب إسنا الإعدادية بنات إدارة إســنـا التعليمية

11 اسراء علي النجار محمد نجع مكى اسماعيل الاعدادية إدارة الطـود التعليمية

12 ضحي عبدالرءوف عبدالمنعم علي الندافين الإعدادية إدارة الطـود التعليمية

13 مريم روماني جرجس روفائيل أرمنت الإعدادية بنات إدارة أرمنت التعليمية

14 زياد أحمد عبيد الشاذلي السلام للتعليم الأساسى عربي إدارة الأقصر التعليمية

15 فاطمة صبري عبدالمنصف أحمد أم المؤمنين الإعدادية المشتركة إدارة أرمنت التعليمية

16 ابتهال محمد يوسف عبدالفتاح أرمنت الإعدادية بنات إدارة أرمنت التعليمية

17 علياء يحي السيد عبدالعزيز إسنا الإعدادية بنات إدارة إســنـا التعليمية

18 حبيبة أحمد محمد سيد القرنة الإعدادية إدارة القرنة التعليمية

19 مينا جمال صادق حكيم السلام للتعليم الأساسى عربي إدارة الأقصر التعليمية

20 أحمد تامر عبدالهادي حافظ الأقباط الإعدادية بنين إدارة الأقصر التعليمية

21 إسلام خالد فؤاد سيد السلام للتعليم الأساسى عربي إدارة الأقصر التعليمية

22 ملك أحمد سعد الدين الرفاعي الأقصر الإعدادية بنات الجديدة إدارة الأقصر التعليمية

23 حسناء علي جادالكريم محمد النوبي إسنا الإعدادية بنات إدارة إســنـا التعليمية

24 شهد هشام حسن حسين الأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ إدارة الأقصر التعليمية

25 ماريا ايمن حداد نصر الله الأقصر الإعدادية بنات إدارة الأقصر التعليمية

26 روان أشرف جابر مسلوب محطة المطاعنة الإعدادية إدارة إســنـا التعليمية

27 رويدا يسن ضاحي يسن القرايا الإعدادية إدارة إســنـا التعليمية

28 عمر أحمد سعد موسي الأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ إدارة الأقصر التعليمية

29 عبدالرحمن حمدي كريم يس الشهيد محمد عبد الماجد الإعدادية بنين إدارة إســنـا التعليمية

30 هاجر محمد صادق محمد البياضية الإعدادية للبنات إدارة البياضية التعليمية

31 ماريا سامح جورج سامي الأقصر الإعدادية بنات إدارة الأقصر التعليمية

32 روضة أحمد محمد محمد حسين النمسا الاعدادية إدارة إســنـا التعليمية

33 محمد عبدالله عبده حفني ترعة ناصر الإعدادية إدارة إســنـا التعليمية

34 ألاء شوقي أحمد ياسين أرمنت الحيط الإعدادية بنات إدارة أرمنت التعليمية

35 الزهراء محمد البدري محمد المطاعنة الإعدادية إدارة إســنـا التعليمية

36 محمد أبوالحجاج أمين مصطفي الشهداء للتعليم الأساسى إعدادي بطفنيس إدارة إســنـا التعليمية

37 فاطمة شعبان طايع جاد الرب البياضية الإعدادية للبنات إدارة البياضية التعليمية

38 فاطمة فيصل محمد يحيي عبدالمجيد العضايمة الإعدادية تعليم اساسى إدارة إســنـا التعليمية

39 سارة أحمد محمد احمد السلام للتعليم الأساسى عربي إدارة الأقصر التعليمية

40 محمد خالد محمد عبد ربه الشهيد محمد عبد الماجد الإعدادية بنين إدارة إســنـا التعليمية

41 هبة عطية سيد أحمد محمد الضبعية الإعدادية بنات إدارة القرنة التعليمية

42 أسماء العزب فراج عبدالله أرمنت الحيط الإعدادية بنات إدارة أرمنت التعليمية

43 عبدالرحمن محمد محمود صلاح الدين محمد مستعمرة الرى تعليم اساسى إدارة إســنـا التعليمية

44 فاطمة عبدالعزيز طه محمود الشهيد عبد الهادى عبد العال بالدير شرق إدارة إســنـا التعليمية