بالأسماء ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية بنسبة نجاح 99.86%

الغربية - مصطفى عادل

ينشر"اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية، بعدما اعتمد الدكتور طارق رحمي راشد محافظ الغربية، بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 ، حيث بلغ إجمالى المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة 73700، بنسبة نجاح 99.86 % .

وأوضح محافظ الغربية، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية 6415 ، وبلغت نسبة النحاح 96.4 %، في حين بلغت نسبة النحاح للطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية "صم"، والإعدادية العامة "نور" 100%، و 94.4% لطلاب التلمذة الصناعية "تربية فكرية".

وكان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد عقد اجتماعاً موسعاً مع وكيل المديرية، ومديرى عمومالمديرية من التعليم العام والفنى، ومدير الأمن، ومديرى المراحل التعليمية بالتعليمالعام، ومديرى نوعيات التعليم الفنى الأربعة، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الامتحانات التكميلية لهذا الفئة المستهدفة من الطلاب، حيث تبدأ الامتحانات التكميلية اعتبارًامن 21 يونيو المقبل، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة خلال الاجتماع، أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثانى، اعتبارًا من 21 يونيو 2020 وفقًا لتعليمات الوزارة الواردة فى هذا الشأن، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات تطهير وتعقيم المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الطلاب والعاملين.وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تفقد عدداً من مدارس إدارة بسيون، للاطمئنان إلى حسن سير آليات تسليم المشروعات البحثية لطلبة التعليم الفنى.