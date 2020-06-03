بالأسماء .. صرف تعويضات جديدة لـ30 مواطن من سكان رفح

وفى بيان له ، أوضح مجلس مدينة رفح أن قائمة جديدة تم اعتماد صرف تعويضات لهم وهم من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة .

وتم دفع المبالغ الخاصةلهم اليوم الاربعاء، على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف الخميس الموافق 4/6/2020.

وأهاب مجلس مدينة رفح اسم رئيس المدينة بمواطنى رفح بعدم التعامل مع أى شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل مباشرة مع مجلس المدينة .

وكان أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء امس ، أسماء دفعة جديدة من مستحقى التعويضات تضمنت 30 اسمًا جميعهم من سكان مناطق مركز رفح.

وجاء فى بيان مجلس المدينة " أصحاب هذه الأسماء من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة ، تم الدفع المبالغ الخاصة بهم اليوم الثلاثاء الموافق 2/6/2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف يوم الاربعاء الموافق 3/6/2020".