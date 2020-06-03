اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بالأسماء .. صرف تعويضات جديدة لـ30 مواطن من سكان رفح

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:31 م
بالأسماء .. صرف تعويضات جديدة لـ30 مواطن من سكان رفح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اليوم مجلس مدينة رفح بشمال سيناء أسماء دفعة جديدة من مستحقي التعويضات ضمت 30 مستفيدا  .

وفى بيان له ، أوضح مجلس مدينة رفح أن قائمة جديدة تم اعتماد صرف تعويضات لهم وهم من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة .

وتم دفع المبالغ الخاصةلهم  اليوم الاربعاء، على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف الخميس الموافق  4/6/2020.

وأهاب مجلس مدينة رفح اسم رئيس المدينة بمواطنى رفح بعدم التعامل مع أى شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل مباشرة مع مجلس المدينة .

وكان أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء امس ، أسماء دفعة جديدة من مستحقى التعويضات تضمنت 30 اسمًا جميعهم من سكان مناطق مركز رفح.

وجاء فى بيان مجلس المدينة " أصحاب هذه  الأسماء من المستحقين عن تعويضات  منازلهم بالمنطقة العازلة ، تم الدفع  المبالغ الخاصة بهم اليوم الثلاثاء الموافق 2/6/2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف يوم الاربعاء الموافق  3/6/2020".

 
352670-unnamed

 


مجلس مدينة رفح

سيناء

رفح

شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة