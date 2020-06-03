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بالأسرة.. أطباء بإسبانيا يذهبون بمرضى كورونا على البحر للترفيه عنهم.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:06 م
بالأسرة.. أطباء بإسبانيا يذهبون بمرضى كورونا على البحر للترفيه عنهم.. صور مريض كورونا على الشواطئ
كتب محمد جمال

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فى مشهد إنسانى فى إسبانيا تقوم فرق التمريض فى مستشفى ببرشلونة بالذهاب بمرضى كورونا بالأسرة على شاطئ البحر للتنفس هواءا نقيا خارج المستشفى وللترفيه عنهم بسبب الحالة النفسية التى يكونوا عليها خلال فترة المرض.

ونشرت شبكة" بى بى سى" صورا على حسابها على انستجرام توضح خروج الأطباء بالمرضى بالأسرة على الشواطئ.

الخروج-بمصابى-كورونا-خارج-المستشفى-فى-نزهة
الخروج-بمصابى-كورونا-خارج-المستشفى-فى-نزهة

 

مرضى-كورونا
مرضى-كورونا

 

نزهة-لمصابى-كورونا
نزهة-لمصابى-كورونا

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن إسبانيا سجلت اليوم الأربعاء أول حالة وفاة بفيروس كورونا منذ يوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 27128.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس زاد عن اليوم السابق بواقع 210 حالات ليصل إجمالا إلى 240326.

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كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

برشلونة

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