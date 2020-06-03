اليوم السابع
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ايزى جيت البريطانية تعلن رحلاتها فى مصر فى شتاء 2020 فى شرم الشيخ والغردقة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:47 ص
ايزى جيت البريطانية تعلن رحلاتها فى مصر فى شتاء 2020 فى شرم الشيخ والغردقة الغطس فى البحر الأحمر
كتبت رباب فتحى

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أعلنت شركة إيزي جيت البريطانية للعطلات أنها ستطلق عطلاتها الخاصة بمصر، وستبدأ من شتاء 2020، وستركز على شرم الشيخ والغردقة.

وقال موقع مجلة "ايه بى تى ايه" البريطانية إن الشركة تقدم مجموعة من الخيارات لعطلاتها في مصر، من فنادق خمس نجوم إلى خيارات عائلية ومنتجعات تشمل أكوا بارك وتتضمن منتزهات مائية داخلها.

وقال الموقع إن جميع عملاء إيزي جيت هوليدايز يحصلون على 23 كجم من الأمتعة ولا يتعين عليهم سوى دفع وديعة بقيمة 60 جنيهًا إسترلينيًا.

قال بول بيكسبي ، مدير الاستراتيجية والموارد في إيزي جيت للعطلات: "نحن متحمسون للغاية لإعلان عطلاتنا الجديدة في مصر اليوم. لدينا عرض رائع من عروض الشتاء 2020 في كل من شرم الشيخ والغردقة. يمكن للعملاء التطلع إلى عطلة طويلة ينعمون فيها بالراحة ، مع عطلة تحتوي على شيء حقًا للجميع . لا يمكننا الانتظار لبدء اصطحاب الأشخاص في عطلة مرة أخرى ومساعدتهم على تكوين ذكريات لا تُنسى. "

وكانت شركات الطيران البريطانية تقدمت بطلب استثناء 45 دولة من ضمنها مصر، من العزل الإلزامى المفروض للقادمين إلى مطارات بريطانيا بحسب تقرير نشرته صحيفة تليجراف.

ومع توجه المسافرين إلى المملكة المتحدة قبل فرض الحجر الصحي، أرسلت شركات ‏الطيران البريطانية للوزراء قائمة تضم 45 دولة تريد استثناءها.‏

وقالت صحيفة التليجراف إن السلطات في بريطانيا تصر على بدء خطة عزل الوافدين لمدة ‏أسبوعين من المقرر أن تبدأ في 8 يونيو.‏

فيما دعت دعا عدد من شركات الطيران في المملكة المتحدة من ضمنهم شركة الخطوط الحوية البريطانية و easyJet‏ و ‏Jet2‎‏ و ‏Ryanair‏ ، إدارة النقل (‏DfT‏) الى برفع القواعد من وجهات السفر الرئيسية.‏

إذا وافقت الحكومة، فستكون جميع العطلات قادرة على المضي قدمًا في شهري يوليو ‏وأغسطس في محاولة لإنقاذ السياحة إلى المملكة المتحدة لفصل الصيف.‏

وبحسب التقرير، فمع الأخذ في الاعتبار بدء إعادة فتح أوروبا، فإن احتمال الـ 14 يومًا في الحجر الصحي ‏عند العودة إلى المملكة المتحدة سيؤدي الي التضييق على حجوزات العطلات الخارجية ‏والزيارات الواردة لبقية الصيف.‏

 

 

 


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مصر

السياحة فى مصر

شرم الشيخ والغردقة

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