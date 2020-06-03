اليوم السابع
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انضمام عمال الرعاية الصحية للاحتجاجات فى نيويورك .. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:10 ص
انضمام عمال الرعاية الصحية للاحتجاجات فى نيويورك .. صور عمال الرعاية الصحية ينضمون لاحتجاجات نيويورك
رويترز

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نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لعمال الرعاية الصحية في ولاية نيويورك بعد إنضمامهم للمحتجين ضد مقتل جورج فلويد على يد شرطي خلال الأيام القليلة الماضية.

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وكشف آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، الثلاثاء، عن أن شرطة المدينة فشلت في حماية الأعمال والجمهور من النهب وغيره من أوجه النشاط الإجرامي الليلة الماضية.

وقال "كومو" في تصريحات صحفية نقلها موقع روسيا اليوم: "إدارة الشرطة في نيويورك ورئيس البلدية بيل دي بلاسيو لم يؤديا واجبهما الليلة الماضية".

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وأضاف: "أعتقد أن رئيس البلدية يقلل من شأن حجم المشكلة"، مشيرا إلى أن بيل دي بلاسيو رفض تلقي مساعدة الحرس الوطني.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة مستمرة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية، أشعلها مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد.

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وكانت الاحتجاجات الواسعة قد بدأت في الولايات المتحدة يوم 25 مايو في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حيث توفي فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، في أعقاب اعتقال خشن وعنيف من قبل الشرطة، علما أن القصة بدأت بتلقي الشرطة بلاغا من متجر محلي عن رجل أسمر ضخم، دفع بأوراق نقد، زُعم أنها مزورة، وأنه كان ينوي قيادة السيارة وهو في حالة سكر.


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