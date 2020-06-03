انتشال جثة شاب من نهر النيل بدسوق فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى شاب مصرعه غرقاً عقب إلقاء نفسه من فوق الكوبري الحديدي في نيل دسوق بفرع رشيد، وانتشل الأهالي جثته بمشاركة رجال الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، بانتشال جثه "ع.م.ف.ع" ٢٨ سنة في نيل دسوق، وتبين من التحريات التي أجراها العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ والمقدم جمال عبدالناصر، رئيس مباحث قسم دسوق، أن الأهالي فوجئوا بقيام الشاب المنتحر بالصعود أعلى السور الحديدي الخاص بالكوبري الحديدي المقام فوق فرع رشيد وألقى بنفسه من وسط الكوبري في النيل، وأن الأهالي ظنوه يقوم بالسباحة إلا أنهم فوجئوا به يغرق، فقفز إليه بعض الشباب ورجال الإنقاذ النهري المتواجدين بالمنطقة ، إلا أنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة فانتشلوا جثمانه.

وكشفت التحريات أن الشاب كان يعاني من أزمة نفسية شديدة منذ عدة سنوات، لتعرضه لحادث كبير تسبب في عجز وقصور شديد بإحدى قدميه، وكان يعمل على التوك توك الخاص به.

وبالعرض على المستشار على خضرجي ، رئيس نيابة دسوق قرر تشريح الجثة وتكليف رجال المباحث بالتحريات ومفتش الصحة بالتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق، وأكدت التحريات عدم وجود شبهه جنائية فقرر المستشار على خضرجي، رئيس النيابة ،دفن الجثة في حال عدم وجود شبهة جنائية.