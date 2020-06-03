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اليوم.. محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة بتهمة اختلاس 6 ملايين جنيه

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:00 ص
اليوم.. محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة بتهمة اختلاس 6 ملايين جنيه محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، اليوم الأربعاء، محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة بتهمة اختلاس أموال من جهة عملهم.

 

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم كل من "عبد اللطيف .ه"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة و "محمد .ا"، عضو مجلس إدارة شركة و"ليشن .م " صينية الجنسية "، مدير تنفيذى للشركة.

 

وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، اختلس مبالغ وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغا وقدره 3 ملايين و 20 ألف جنيه، والمملوكبن لجهة عمله، والمسلمة إليه بسبب وظيفته، لإيداعهم بحساب الشركة فاحتسبها لنفسه بنية تملكه.

 

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا اختلسوا أموالاً وجدت بحيازتهم بسبب وظيفتهم، كونهم المخول لهم التعامل على حسابات الشركة البنكية مدعيين أنها مرتبات العاملين بالشركة، بأن اختلسوا مبلغا وقدره مليون و 265 ألف و 875 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة إليهم بصفتهم الوظيفيه فاحتبسوها لأنفسهم بنية تملكهم .

 

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمان الأول والثالثة اختلسا أموالاً وجدت فى حيازتهما، بسبب وظيفتهما كونهم المخول لهما التعامل على حسابات الشركة البنكية، مدعيين أنها لتمويل خزينة الشركة، بأن اختلسا مبلغا وقدره مليون و 760 ألف و 937 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهما والمسلمة إليهما بصفتهم الوظيفية فاحتبساها لنفسهما بنية تملكهم .

 

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أحمد طه عبد الحميد، محام وكيل شركة "لينك أون لاين"، والذى أكد. أنه تحرر عقد اتفاق بين كلا من شركة شركة مساهمة مصرية، و المتهمين لتأسيس شركة للتسويق الإلكترونى شركة مساهمة مصرية، ممثلة فى المتهمين الثلاثة إلا أن المتهم الأول قام باختلاس مبلغ مالى قدره 3 ملايين و20 ألف جنيه، بصفته العضو المنتدب بأن تسلمهم لإيداعهم بحساب الشركة إلا أنه اختلسهم لنفسه دون وجه حق، فضلا عن قيام المتهمين الثلاثة باختلاس مبلغ مالى وقدره مليون و265 ألف و 265 ألف و 875 جنيهاً، بإدعاء أنها مرتبات العاملين دون وجود مايثبت وجود هولاء العاملين، أو قيامهم بأعمال ك، و قيام المتهمان الأول والثالثة بإصدار شيكات بنكية من حساب الشركة تقدر بملغ مالى قدره مليون و750 ألف و 930 جنيهاً اختلسا مبلغها.

 


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