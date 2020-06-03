اليوم السابع
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اليمن يسجل 6 وفيات و 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:56 م
اليمن يسجل 6 وفيات و 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 وفيات و14 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 95 والإصابات 419.

وأمس، أعلنت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، تسجيل 3 وفيات ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 87، بالإضافة إلى 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليرتفع الإجمالي إلى (399) وتعافى (15) حالة.

فى غضون ذلك، عبر الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عن قلقه بشأن الأوضاع الصحية فى اليمن، حيث أكد أن أكثر دولة تثير قلقه فى إقليم شرق المتوسط الواقع ضمن نطاق منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، هى دولة اليمن.

وقال المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، حسب تدوينه نشرت عبر الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "فى إقليم منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، اليمن هى أكثر ما يقلقنى.. فى زيارتى العام الماضى، رأيت محنة الناس يكافحون من أجل البقاء.. شعرت بالحزن والإحباط عندما قابلت المرضى المصابين بأمراض خطيرة، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والطاقم الصحى المثقل".


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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