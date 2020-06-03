ووفقا للبحث المنشور مؤخرا عبر الانترنت، أصاب الباحثون هذه الشعب الهوائية المنتجة معمليا بعدوى فيروس كورونا المسبب للالتهاب الرئوي، واختبروا عقار "كاموستات" المستخدم غالبًا في علاج التهاب البنكرياس، ووجدوا أنه فعال في تقليل النسخ الفيروسي في الأعضاء العضوية.

ومن المرجو أن يكون العضو المصغر بمثابة نموذج أفضل لتقييم فعالية الأدوية المضادة لفيروس كورونا عن تلك المستخدمة من الخلية الواحدة.