طوكيو (أ ش أ)

تمكن فريق من الباحثين اليابانيين من إنتاج شعب هوائية مصغرة- الممرات التى تنقل الهواء إلى الرئتين- من الخلايا البشرية، والتى يمكن استخدامها لدراسة فيروس كورونا المستجد والمساعدة في تطوير لقاح لكوفيد-19، وفقًا لأحدث دراسة منشورة مؤخرًا عبر الإنترنت، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، أن الباحثين في مركز أبحاث وتطوير الخلايا الجذعية المستحثة بجامعة كيوتو وغيره من المنظمات تمكنوا من تكوين نسخة مصغرة ومبسطة من الشعب الهوائية المنتجة في المعمل بقطر 2ر0 مليمتر من الخلايا الظهارية الموجودة في الشعب الهوائية والمتاحة تجاريا، الأمر الذي يستغرق حوالي 10 أيام للزراعة.

ووفقا للبحث المنشور مؤخرا عبر الانترنت، أصاب الباحثون هذه الشعب الهوائية المنتجة معمليا بعدوى فيروس كورونا المسبب للالتهاب الرئوي، واختبروا عقار "كاموستات" المستخدم غالبًا في علاج التهاب البنكرياس، ووجدوا أنه فعال في تقليل النسخ الفيروسي في الأعضاء العضوية. ومن المرجو أن يكون العضو المصغر بمثابة نموذج أفضل لتقييم فعالية الأدوية المضادة لفيروس كورونا عن تلك المستخدمة من الخلية الواحدة.

وكانت السلطات الصحية اليابانية، وافقت على اختبارات تعتمد على اللعاب للكشف عن الإصابات الجديدة لفيروس كورونا مما يوفر طريقة أكثر بساطة وأمانا لتشخيص العدوى فضلا عن زيادة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها باستخدام تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" تعتبر مسحات الأنف هي المصدر الرئيسي لاختبارات الكشف عن الاصابه بكورونا ، ولكن تبين أن السعال والعطس وقت جمع العينات يمكن أن يعرض العاملين الطبيين لخطر العدوى المحتملة ، مما يجعل من الضروري لهم ارتداء معدات واقية كاملة عند أخذ العينات.