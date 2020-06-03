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النقل: تصدير 19 ألف طن فواكة وخضروات عبر الموانئ آخر 24 ساعة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:40 م
النقل: تصدير 19 ألف طن فواكة وخضروات عبر الموانئ آخر 24 ساعة ميناء - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكد وزارة النقل حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 30 سفينة و39 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 80 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 46 ألف طن بضائع عامة بينها 19 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا والصين واستيراد 200 ألف طن حديد وأرز وذرة وخشب  .

كانت الموانئ أكدت أنه يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.


الصادرات

الموانى

حركة السفن

ميناء الاسكندرية

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