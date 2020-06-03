اليوم السابع
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خالد صلاح
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النفط يرتفع وبرنت فوق 40 دولارا وسط آمال بخفض الإنتاج والتعافى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:32 ص
النفط يرتفع وبرنت فوق 40 دولارا وسط آمال بخفض الإنتاج والتعافى نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وتخطى خام القياس العالمي برنت 40 دولارا للبرميل لأول مرة في مارس بفضل تنامي التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسيين تخفيضات للإنتاج وأن يعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 78 سنتا أو اثنين بالمئة إلى 40.35 دولار للبرميل. وكان العقد قد صعد إلى 40.53 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس بعدما كسب 3.3 بالمئة يوم الثلاثاء.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار ما يعادل 2.9 بالمئة إلى 37.87 دولار للبرميل وكان قد بلغ 38.18 دولار للبرميل وهو أيضا أعلى مستوى منذ السادس من مارس. وأنهى العقد الجلسة السابقة مرتفعا 3.9 بالمئة.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في أبريل بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها التفشي الفيروسي بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء بعد إجراءات عزل لاحتواء الجائحة.

وقالت مصادر لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، قد يمددون تخفيضات إنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو نحو عشرة بالمئة من الانتاج العالمي لشهري يوليو وأغسطس.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز "يتوقع المتعاملون أن يتفق المنتجون الكبار للخام على تمديد التخفيضات الكبيرة لدعم الأسعار".

ولكن لا يزال ثمة قدر كبير من الضبابية إذ لم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد ويطالب البعض بأن يُعقد الأسبوع الجاري.

 


النفط

برنت

اسعار النفط

الصين

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