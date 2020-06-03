النائب هشام مجدى يتماثل الشفاء من أعراض كورونا.. ويغادر المستشفى خلال أيام

كتبت نورا فخرى

قال النائب هشام مجدي عضو مجلس النواب، والذي يخصع للعزل بأحد المستشفيات الخاصة، إنه يتماثل للشفاء من الأعراض التنفسية التي واجهته خلال الفترة الماضية، بعد نجاح برنامج العلاج الذي يتلقاه، كإحدى حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومن المتوقع أن يغادر المشفي خلال أيام قليلة.

وقال مجدي في تصريح لـ"اليوم السابع" إنه وجه رسالة شكر وتقدير إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، والأمين العام للمجلس المستشار محمود فوزي لجهودهما في تقديم الدعم اللازم خلال هذه المحنة.

كما وجه مجدي الشكر والتقدير لوكيلي المجلس وكذلك جميع أعضاء المجلس الذين تواصلوا معه عن طريق التواصل الاجتماعي والرسائل و التليفون للإطمئنات علي صحته، وأيضا للقطاع الطبي بالمجلس وفي مقدمتهم الدكتورة هدي كريم رئيس القطاع، والدكتور محمد ناجي وجميع الزملاء بالأمانة العامة لمجلس النواب علي دعواتهم التى كانت شفيع لى عند الله صاحب الأمر والفضل.