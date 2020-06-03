الممثلة الأمريكي كيكي بالمر تدعو الحرس الوطني بالانضمام للمحتجين.. فيديو

كتب محمد سعودي

طالبت الممثلة الأمريكية كيكي بالمر، الحرس الوطني الأمريكي، بالانضمام إلى صفوف المتظاهرين المحتجين الذين ينددون بمقتل جورج فلويد على يد شرطي تعمد وضع ركبته على رقبة الشاب ذو البشرة السمراء حتى التقط أنفاسه الأخيرة.

Watch all of this. pic.twitter.com/YHq0QhXrnw — Gadi Schwartz (@GadiNBC) June 2, 2020

وخلال الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، وشاركت فيها كيكي بالمر، طالب الفنانة الأمريكية كيكي بالمر العديد من أعضاء الحرس الوطني الذين تواجدوا بالقرب من المحتجين أن ينضموا إلى المتظاهرين والسير معهم في المسيرات المنددة بالعنصرية.





ووجهت كيكي بالمر حديثها إلى الحرس الوطني قائلة: "لدينا أشخاص هنا بحاجة لمساعدتكم.. انضموا معانا.. ودعم المجتمع.. أصنع التاريخ معنا.. "إذا ذهبت معنا فذلك سيوجه رسالة كبيرة.. إذا كان من المفترض أن تقوم بدورك، فابق معنا ".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن كيكي بالمر قولها: "انضم بجانبنا وأظهر أنك هنا من أجلنا"، وذلك خلال حديثها إلى أعضاء الحرس الوطني.





وتزداد الاحتجاجات الأمريكية سخونة كلما مرت الأيام على مقتل المواطن الأمريكي ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، فيما تتزايد الاعتقالات، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية 9300 شخص منذ بدء الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نقل نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن لدعم السلطات المدنية، وذلك بعد احتجاجات عنيفة فى المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل جورج فلويد، أمريكى من أصول أفريقية، جراء استخدام عناصر شرطة مينيابوليس العنف معه أثناء عملية القبض عليه يوم 25 مايو الماضى.

وخرجت مسيرات حاشدة في لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا ونيويورك وكذلك في العاصمة واشنطن قرب المتنزه الذي أُجلي المتظاهرون عنه، لإفساح الطريق أمام الرئيس دونالد ترامب حتى يسير من البيت الأبيض إلى كنيسة قريبة لالتقاط صورة.