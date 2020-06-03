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المكسيك تسجل 3891 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:53 ص
المكسيك تسجل 3891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المكسيك
كتب أحمد عرفة

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اعلنت السلطات الصحية المكسيكية أعلنت عن تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، حيث سجلت السلطات المكسيكية 3891 إصابة جديدة، يوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 97326 حالة بالإضافة إلى ذلك سجلت المكسيك 470 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات جراء كورونا إلى 10637 حالة، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

 

يذكر أن المكسيك شهدت تفشيا للفيروس بوتائر متسارعة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت منذ أكثر من أسبوع نحو 3 آلاف إصابة جديدة كل يوم أو أكثر من ذلك، مع تسجيل عدد قياسي من الوفيات يوم الثلاثاء 26 مايو، حين بلغ عدد الوفيات 501 حالة وتخطت حصيلة الضحايا عتبة الـ 10 آلاف شخص يوم الاثنين 1 يونيو.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا، نظرا للوضع الوبائي الخطير في كل من البرازيل وتشيلي وبيرو.

 


المكسيك

إصابات

كورونا

ازمه كوورنا

كوفيد 19

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