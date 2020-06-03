المغرب: 44 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7910 حاﻻت

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، رصد 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 7910 حالات فى المغرب، وأفادت الوزارة، بأن عدد الحالات التى جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 235362 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأضافت الصحة المغربية، أنه لم يتم تسجيل أى حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالى الوفيات عند 206 حالات. كما تم تسجيل 233 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع المتعافين من الجائحة إلى 6643 حالة.

و كانت، وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات فى البلاد إلى 7833 حالة.

ولم تسجل البلاد أى وفاة بالفيروس، لتستقر أعداد حالات الوفاة عند 205 فيما بلغ معدل الوفيات 2.6 فى المئة.

كما تماثل 434 مصابا للشفاء دفعة واحدة ليصل إجمالى المتعافين إلى 5893، وقالت الوزارة إن وضع الوباء فى المغرب بصفة عامة فى تحسن مطرد.