اليوم السابع
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المعمل الكيماوى يفحص عينة مخدرات حازها عاطل بإمبابة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:00 ص
المعمل الكيماوى يفحص عينة مخدرات حازها عاطل بإمبابة مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى الجيزة، لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمها لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

النيابة العامة بشمال الجيزة أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكان المتهم اعترف أنه حول مسكنه إلى مخزن لإخفاء المضبوطات بمسكنه تمهيدا لترويجها بين زبائنه الذين يترددون عليه.

أضاف المتهم أنه يحصل على المواد المخدرة من عاطل، كشف عن هويته لرجال المباحث، وذكر أنه يتواصل مع عملائه هاتفيا، لتوصيل الأقراص المخدرة لهم، بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة، اتجار عاطل مقيم بدائرة القسم، بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.  

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

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