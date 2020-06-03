اليوم السابع
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المعمل الجنائى يحدد أسباب حريق مخزن إكسسوارات سينمائية بالهرم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:00 ص
المعمل الجنائى يحدد أسباب حريق مخزن إكسسوارات سينمائية بالهرم حريق - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على فحص أثار الحريق التى تم جمعها من موقع اشتعال النيران داخل عقاربمنطقة الهرم، استخدمه مالكه كمخزن لاكسسوارات و أدوات سينما بمنطقة الهرم؛ لتحديد أسباب اشتعال النيران ومصدرها، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.
 
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة أعلى عقار بشارع المجزر الآلى. دفع اللواء هانى سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ10 سيارات إطفاء بقيادة رئيس قسم الإطفاء العقيد علاء خلوصي في محاولة للسيطرة على الحريق.
 
ويجابه رجال الدفاع المدني ألسنة النيران لحماية أرواح الأهالي، وتقليل حجم الخسائر المادية بعد امتداد الحريق إلى محتويات المخازن.
 
وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
 
وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.
 
وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.
 
وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.
 
ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.
 
 

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