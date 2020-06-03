المعمل الجنائى يحدد أسباب حريق مخزن إكسسوارات سينمائية بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على فحص أثار الحريق التى تم جمعها من موقع اشتعال النيران داخل عقاربمنطقة الهرم، استخدمه مالكه كمخزن لاكسسوارات و أدوات سينما بمنطقة الهرم؛ لتحديد أسباب اشتعال النيران ومصدرها، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة أعلى عقار بشارع المجزر الآلى. دفع اللواء هانى سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ10 سيارات إطفاء بقيادة رئيس قسم الإطفاء العقيد علاء خلوصي في محاولة للسيطرة على الحريق.

ويجابه رجال الدفاع المدني ألسنة النيران لحماية أرواح الأهالي، وتقليل حجم الخسائر المادية بعد امتداد الحريق إلى محتويات المخازن.