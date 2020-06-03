اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المعاينة تكشف حجم خسائر حريق خط غاز العياط

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:30 ص
المعاينة تكشف حجم خسائر حريق خط غاز العياط حريق خط غاز- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات فى واقعة نشوب حريق بخط غاز بقرية المتانيا بالعياط، خلال إجراء أعمال صيانة، وأفادت المعاينة احتراق 2 متر من ماسورة خط الغاز بعد كسرها، بالإضافة إلى احتراق الحفار الذى تسبب فى كسر خط الغاز

كما تبين من خلال المعاينة، إصابة شاب يقيم بعقار مجاور لخط الغاز بحروق بأنحاء جسده، بالإضافة إلى نشوب حريق بموتور مياه خاص بمنزله

وألقى رجال المباحث القبض على سائق الحفار، المتسبب فى كسر خط الغاز بقرية المتانيا بالعياط، مما أسفر عن اشتعال النار به، للتحقيق معه بتهمة التسبب فى كسر خط الغاز، أثناء أداء أعمال صيانة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن السائق يدعى " ك. ع " 30 سنة، يتبع مقاول متعاقد مع الشركة لإجراء أعمال صيانة، وأفادت التحريات الأولية عدم وجود تعمد فى كسر خط الغاز، وتم إحالته إلى النيابة التى أخلت سبيله عقب التحقيق معه

وكشفت تحريات الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا بالعياط، أنه أثناء أداء أعمال صيانة تابعة لشركة الغاز، اصطدم حفار بخط الغاز، مما أسفر عن نشوب الحريق، وامتد للحفار، أدى إلى حدوث تلفيات كبيرة به. وأجرى رجال المباحث معاينة للحفار لحصر التلفيات به، ولخط الغاز بعد السيطرة على الحريق، وتم إخطار النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق بخط غاز بقرية المتانيا بالعياط، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق بخط غاز فى العياط، وانتقلت 6 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه. وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون

 وتوضح الإدارة، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.

 


حريق خط غاز

حريق غاز العياط

حريق بالعياط

أخبار الحوادث

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة