الليرة التركية تهبط 1% أمام الدولار بعد زيادة في التضخم

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء متخلية عن بعض مكاسبها التي حققتها في تعاف من أدنى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في مايو ، وذلك بعد أن أظهرت بيانات زيادة أعلى من المتوقع في التضخم الشهر الماضي.

وخسرت الليرة حوالي 12 بالمئة من قيمتها هذا العام بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وسط مخاوف من استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وحاجات التمويل الخارجي.

وهبطت الليرة بما يصل إلى واحد في المئة إلى 6.77 مقابل الدولار قبل أن تقلص خسائرها إلى 0.7 بالمئة عند 6.7435 بحلول الساعة 1414 بتوقيت جرينتش.

وأظهرت بيانات أن التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 11.39 بالمئة في مايو أيار بينما جعل ضعف الليرة الواردات أكثر تكلفة.