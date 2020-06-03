الكويت: إصابة 25 معاقا فى مجمعى الرعاية بفيروس كورونا

وكالات

كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة بدولة الكويت الدكتورة شفيقة العوضى، أن المسحات المخبرية التي أخذت من نزلاء إدارة رعاية المعاقين فى مجمعى دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات، وجنوب الصباحية بمحافظة الأحمدى، أظهرت اصابة 25 بفيروس كورونا.

وأوضحت العوضي، لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن الحالات جاءت موزعة على النحو التالي: 15 حالة في الصباحية، و10 حالات في الصليبيخات، مشددة على أنه "فور تأكد الاصابات تواصلنا مباشرة مع وزارة الصحة، ممثلة في إدارة الصحة الوقائية، لاتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية اللازمة".

وأكدت العوضى، أن جميع الحالات المصابة مستقرة، والأمور تحت السيطرة، لافتة إلى أن الهيئة تسير وفق تعليمات واشتراطات الصحة الوقائية وتنفذها بحذافيرها، معتبرة أن الوباء أصبح مجتمعيا، والمحافظة على النزلاء دون تعرضهم لأي إصابة بمرض "كوفيد-19" طوال الأشهر الأربعة الماضية انجاز.

وذكرت أن الهيئة طالبت وزارة الصحة بفحص جميع العمالة لديها في مجمعي الصليبيخات وجنوب الصباحية بواقع 100 موظف يوميا، غير أنه نظرا لضغط العمل الرهيب على الوزارة خلال الفترة الراهنة سيتم فحص 15 موظفا يوميا، موضحة أن اجمالي الممرضين والممرضات ومسؤولي خدمة النزيل وعمال النظافة بلغ 440، موزعين بواقع 270 في مجمع دور الرعاية بالصليبيخات، و170 في جنوب الصباحية.