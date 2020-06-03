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الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يمنع الأخطاء فى الفواتير ويضمن دقتها

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:44 ص
الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يمنع الأخطاء فى الفواتير ويضمن دقتها الدكتور أيمن حمزة
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن توجيهات القيادة السياسية لم تتوقف فقط على توفير الكهرباء بل أيضا توصيل الكهرباء بجودة عالية وتصل إلى جميع الناس، بجانب أن يكون الحساب الاستهلاكى والفواتير بالدقة المطلوبة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الشكاوى المتكررة التي تصل لوزارة الكهرباء هو عدم دقة في الفواتير خاصة في العدادات التقليدية القديمة، وتم بحث المشكلة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه تم طرح برنامج القراءة الموحد للفاتورة والذى يبدأ من القراءة الصحيحة، حيث إن هذا البرنامج يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر، وبالتالي يتم معالجة عدم الدقة في الفواتير.

وفى وقت سابق، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التزام العاملين بقطاع الكهرباء من محصلين وكشافين وفرق الصيانة بالورديات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ليس بجديد على العاملين بقطاع الكهرباء بالكامل.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العاملين بقطاع الكهرباء لديهم وعى كامل بأهمية ما يقومون به من عمل لضمان استقرار توصيل التيار الكهربائى لجميع المرافق العامة والمواطنين، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يعد من القطاعات القليلة التى لم تتعرض لإضراب عن العمل أو اعتصامات فى الظروف التى كانت تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير وكانوا العاملين بالقطاع يمارسون عملهم بانتظام لإدراكهم بأن توصيل التيار للمواطن أمن قومى.

وأشاد شاكر، بإدارة بعض رؤساء الشركات فى الظروف الحالية و تشجيع العاملين بإدارات التحصيل وغيرها من خلال صرف مكافآت وحوافز تشجيعية لهم، موكداً أن النجاح ليس نجاح شخص واحد وأنما نجاح المنظومة بالكامل.


الكهرباء

الفواتير

ايمن حمزه

العدادات

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