اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل فى الخليفة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:47 ص
القبض على شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل فى الخليفة التنقيب عن الاثار ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فى إلقاء القبض على شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بمنطقة الخليفة.
 

كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة مستأجرة لأحدهما.

وعقب ضبطهما عثر على حفرة عمقها 7 متر وعرضها 2 متر وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق.

يذكر أن المادة 49 بالدستور تلزم  الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، بينما  القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

 


التنقيب عن الاثار

الارثار

الخليفه

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة