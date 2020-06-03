اليوم السابع
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خالد صلاح
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الفلبين تسجل 8 وفيات و751 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:21 ص
الفلبين تسجل 8 وفيات و751 إصابة جديدة بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء، ثماني وفيات جديدة و751 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات إلى 974 بينما بلغت الحالات المؤكدة 1948. كما تعافي 90 مريضا ليصل إجمالي المتعافين إلى 4153.

وكان قد أمهل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حكومته أسبوعا لحل مشكلة نحو 24 ألف عامل فلبيني أعيدوا من الخارج وعلقوا لأسابيع على متن سفن سياحية أو في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا ويتوقون للعودة إلى منازلهم.

وهناك الآلاف على متن سفن سياحية قبالة خليج مانيلا أو داخل فنادق ومنشآت صحية مزدحمة بينهم من يشعر بالإحباط بعد أن جاءت نتيجة فحصهم سلبية أو أنهوا 14 يوما من الحجر الصحي الإجباري.

 


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