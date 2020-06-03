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الـ9 ذكور.. سيدة سودانية تنجب 3 توائم للمرة الثالثة على التوالى.. فيديو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:39 م
الـ9 ذكور.. سيدة سودانية تنجب 3 توائم للمرة الثالثة على التوالى.. فيديو سيدة حامل - أرشيفية
مصطفى عنبر

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أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعى بالسودان سيدة سودانية تشرح لأحد المتصلين تفاصيل إنجابها لتوائم جدد. كشفت السيدة في حديثها الذى نقله موقع النيلين السودانى، من إحدى الصفحات عن الظاهرة التي وصفها الكثيرون بالفريدة من نوعها وقالت: فى العام 2005 أنجبت ثلاثة توائم ذكور بولادة طبيعية.

وتابعت: في المرة الثانية وضعت ثلاثة توائم أيضاً في المنزل وبطريقة طبيعية أيضاً، وفي المرة الثالثة أنجبت ثلاثة توائم أيضاً حيث بلغ عدد 9 ذكور وجميعهم بخير وصحة جيدة والحمدلله.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا حديث الأم على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل المختلفة وسط دعوات للمولى عز وجل أن يحفظهم لها.

 


السودان

توام

الانجاب

الولادة الطبيعية

اخبار السودان

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