اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة سائق توك توك داخل شقته بزفتى فى الغربية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:10 ص
العثور على جثة سائق توك توك داخل شقته بزفتى فى الغربية جثه - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالى قرية نهطاى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، على جثة سائق توك توك داخل شقته بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتم إخطار شرطة النجدة لكسر باب الشقه للوقوف على ملابسات الحادث.

تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز زفتى بورود إشارة لشرطة النجدة بانبعاث رائحه كريهه من داخل شقة سائق توك توك بقرية نهطاي، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ تحت إشراف العقيد احمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه والمقدم أحمد الصباحى وكيل فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه، وتبين ان المتوفى يعمل سائق توك توك غير متزوج ويعيش بمفرده وتبين ان وفاته طبيعيه ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاه، تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

من ناحية آخرى، عثر مواطن مقيم منطقة البسينة ثان المحلة بمحافظة الغربية، على طلفة رضيعة ترتدى ملابسها كاملة ملقاه بمدخل أحد العمارات السكنية بجوارها عبوه لبن صناعي.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحله، بورود إشارة لشرطة النجدة ، بعثور مواطن على طفلة رضيعه بمدخل عماره سكنيه،  وبالفحص تبين أنها ترتدى ملابسها كامله، وبجوارها عبوة لبن صناعي.

انتقلت دورية أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل  الطفلة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها واخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

من ناحيه اخرى لقى طفل مقيم قرية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حتفه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله أثناء اللعب بطيارة ورقية، بعد أن اختل توازنه وسقط أرضا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بسقوط طفل من أعلى سطح منزله أثناء اللعب بطائرة ورقية وتبين ان المتوفى يدعى " احمد.م.ع"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير أمن الغربية

جثة

زفتى

سائق توك توك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة