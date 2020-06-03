العثور على جثة سائق توك توك داخل شقته بزفتى فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

عثر أهالى قرية نهطاى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، على جثة سائق توك توك داخل شقته بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتم إخطار شرطة النجدة لكسر باب الشقه للوقوف على ملابسات الحادث.

تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز زفتى بورود إشارة لشرطة النجدة بانبعاث رائحه كريهه من داخل شقة سائق توك توك بقرية نهطاي، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ تحت إشراف العقيد احمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه والمقدم أحمد الصباحى وكيل فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه، وتبين ان المتوفى يعمل سائق توك توك غير متزوج ويعيش بمفرده وتبين ان وفاته طبيعيه ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاه، تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

من ناحية آخرى، عثر مواطن مقيم منطقة البسينة ثان المحلة بمحافظة الغربية، على طلفة رضيعة ترتدى ملابسها كاملة ملقاه بمدخل أحد العمارات السكنية بجوارها عبوه لبن صناعي.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحله، بورود إشارة لشرطة النجدة ، بعثور مواطن على طفلة رضيعه بمدخل عماره سكنيه، وبالفحص تبين أنها ترتدى ملابسها كامله، وبجوارها عبوة لبن صناعي.

انتقلت دورية أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل الطفلة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها واخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

من ناحيه اخرى لقى طفل مقيم قرية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حتفه إثر سقوطه من أعلى سطح منزله أثناء اللعب بطيارة ورقية، بعد أن اختل توازنه وسقط أرضا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بسقوط طفل من أعلى سطح منزله أثناء اللعب بطائرة ورقية وتبين ان المتوفى يدعى " احمد.م.ع"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.