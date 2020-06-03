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العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:00 ص
العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل خريطة قيود السفر حول العالم
كتبت آمال رسلان 

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بدأت دول العالم فى تخفيف قيود السفر تدريجيا، بعد انحسار انتشار فيروس كورونا المستجد فى بعض المناطق ووضعه تحت السيطرة، الأمر الذى قد يؤدى إلى استئناف قريب لحركة السياحة البينية نهاية شهر يونيو الجارى وبداية يوليو.

ورصدت منظمة السياحة العالمية (UNWTO تخفيف الوجهات السياحية بحذر، الامر الذى تشجعه المنظمة الدولية حيث سيساعد تخفيف القيود على السفر في الوقت المناسب وبشكل مسؤول على ضمان الفوائد الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي ستعود بها الضمانات السياحية بطريقة مستدامة.

وسيساهم ذلك في سبل عيش ملايين الأشخاص حول العالم"، وإليك أبرز المعلومات عن المناطق التى اتخذت اجراءات عاجلة لتخفيف قيود السفر والحركة:

1. منذ بداية الازمة وحتى 18 مايو 2020 خضعت 217 وجهة حول العالم لاجراءات قيود السفر المشددة.

2. اتخذت 3٪ من جميع الوجهات العالمية الآن خطوات لتخفيف قيود السفر.

3. 7 وجهات سياحية خففت قيود السفر للسياحة الدولية. و تشارك العديد من الوجهات في مناقشات مهمة حول إعادة فتح الحدود.

4. %100 من جميع الوجهات حول العالم لا تزال لديها شكل من أشكال قيود السفر المتعلقة بـ COVID-19.

5. استمرت 75٪ في إغلاق حدودها بالكامل للسياحة الدولية.

6. في 37٪ من جميع الحالات ، كانت قيود السفر سارية لمدة 10 أسابيع.

7. في حين أن 24٪ من الوجهات العالمية لديها قيود سارية لمدة 14 أسبوعًا أو أكثر.

8. ما زال 85٪ منهم يغلقون حدودهم بالكامل لأغراض السياحة.

9. جميع مناطق منظمة السياحة العالمية لديها أكثر من 65٪ من وجهاتها مغلقة تمامًا أمام السياحة.

10. إفريقيا لازالت مغلقة بنسبة (74٪).

11. الأمريكتان لازالت قيود السفر فيها تبلغ (86٪).

12. وفى آسيا والمحيط الهادئ هناك قيود بنسبة (67٪).

13. وفى أوروبا تبلغ نسبة القيود (74٪).

14. وفى الشرق الأوسط تبلغ نسبة القيود (69٪) .

 

 


قيود السفر

السياحة الدولية

السياحة

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