الطبيب البطل: الدكتور مجدى يعقوب وعد بزيارتى فى المركز الطبى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور محمود سامي، أنه مؤمن بأن الله يكتب له الخير، وأنه في نعمة من الله سبحانه وتعالى، مؤكداً أن روحه المعنوية ارتفعت بصورة لم يتخيلها ، لتلقيه اتصال هاتفي من عملاقين كبيرين في الطب العالمي وهما مثل أعلى له .

وأضاف الطبيب البطل ، لـ"اليوم السابع"، إنه يجل الدكتور مجدي يعقوب، وهو مثله الأعلى بإنسانيته وعلمه وما قدمه للعالم كله، وكلما زاد نجاحا زاد تشجيعاً، متمنيا أن يكون مثله، وأنه لم يكن متخيل يوماً أن يتلقى اتصال من الجراح العالمي، ولم يكن يتخيل اهتمامه به.

وقال الطبيب البط ، أن الدكتور مجدي يعقوب، وعده باللقاء وأنه سيزوره عقب الانتهاء من الجانحة، ولكنه على تواصل مستمر معه هاتفياً لمتابعة حالته ، مشيراً إلى أنه تلقى اتصال من الدكتور محمد غنيم، وداعبه بقوله ،" بيأكلوك كويس ولا لأ .. أوعى يضحكوا عليك "، مؤكداً أن الدكتور محمد غنيم ، رفع روه المعنوية بقوله ، "أنت فخر ورمز من رموز الطب في مصر ، مشيراً إلى أنه قال أن ملفي عنده ويتابع الحالة أولاً بأول، وسيكون بجواره ولن يتخل عنه، ووعده بقضاء يوماً معه، ولن يتخلى عنه .

يذكر أن الطبيب محمود سامي، أخصائي أمراض الباطنة والحميات، انضم للأطقم الطبية بمستشفى عزل مصابي كورونا في بلطيم، وكان من المفترض أن يقضي 14 يوماً مثل بقية الأطقم الطبية ولكن في منتصف الإسبوع الأول ونظراً للإجهاد الشديد أثناء تأدية عمله تسبب في رفع ضغطه وحاول الأطباء إسعافه، ولكنه فقد وعيه وعندما أفاق وجد نفسه ضريراً.