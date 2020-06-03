اليوم السابع
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ومديرية الصحة تشكرهم..

الطاقم الطبى الثانى ينهى عمله بعزل المدينة الجامعية ببنى سويف

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:35 م
الطاقم الطبى الثانى ينهى عمله بعزل المدينة الجامعية ببنى سويف الطاقم الطبى
بنى سويف أيمن لطفى

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أعلن وكيل وزارة الصحة ببنى سويف عن خالص الشكر والتقدير للطاقم الطبى الثانى بعزل المدينة الجامعية بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل بقيادة مدير العزل، والفريق الطبى والتمريض والإداريين والخدمات المعاونه على أداء واجبهم طوال الفتره المقرره لهم 14 يوما داخل المدينة الجامعية المخصصة كمستشفى عزل للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والمستقرة صحيا.

وأشار محمد يوسف فى بيان اليوم الأربعاء إلى انه نقل تحيات المحافظ الى الفريق الطبى الذى انهى فترة عمله بالمدينة الجامعية، لكونهم من ضمن جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك طاقمين طبيبن عملا داخل مقر  المدينة الجامعية منذ تشغيلها كمستشفى عزل للحالات الإيجابية المستقرة.

 

وفى نفس الصدد واصلت لجنة متابعة المستشفيات ببنى سويف، والتى شكلها المحافظ، جولاتها الميدانية، لمتابعة إستمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للأطقم الطبية بالمستشفيات المخصصة لتشخيص حالات كورونا، ومتابعة مستوى الخدمة الصحية بالمستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة، وضمت اللجنة مسؤولى الطب العلاجى والجهات الرقابية والأمنية والتفتيش المالى والإدارى والمتابعة بالمحافظة.

وقام نائب المحافظ "رئيس اللجنة " يرافقه وكيل وزارة الصحة، بزيارة مستشفى الصدر، ومستشفى الحميات،والتى تم خلالها الاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية ،وسهولة إجراءات صرفها ،وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين بالمستوى المطلوب، والتأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات لمدة أسبوعين"على الأقل"، وأن إجراءات استقبال الحالات المشتبه بكورونا تتم وفقاً للبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة، كما تفقد نائب المحافظ مستشفى ناصر شمال المحافظة للاطمئنان على سير العمل بها وخاصة قسم عزل مصابى كورونا.

 

 


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