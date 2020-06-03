الضمان الاجتماعى ودعم الطيران المدنى أهم قرارات مجلس الشورى السعودى

وكالات

وافق مجلس الشورى السعودى، في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، على مشروع نظام الضمان الاجتماعي، كما طالب هيئة الطيران المدنى، على تحفيز القطاع عبر دعم الخصومات على أسعار التذاكر.

وطالب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة؛ لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني.

كما طالب، في قرار أصدره اليوم، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة؛ انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وفى سياق أخر، طالب مجلس الشورى السعودى، فى قرار أخر، الهيئة العامة للطيران المدنى، بتحفيز الشركات الناقلة لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما طالب المجلس، "الهيئة"، بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبّقة حالياً على قطاع النقل الجوي ومراجعة تطبيق الرسوم على المرافقين لحاملي عضوية المكاتب التنفيذية، وذلك لتمكين أكبر عدد من المسافرين وشركات الخطوط الوطنية والدولية من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وشملت مطالبات "الشورى" لـ"الطيران المدني"، العمل على توسعة المصليات بداخل صالات المغادرة في مطارات المملكة الداخلية والإقليمية والدولية وزيادة عددها، وكذلك إعادة دراسة وضع الطيران العام لتيسير إجراءات تسجيل الطائرات وإصدار شهادات الصلاحية وتصاريح الهبوط ومراجعة الإجراءات والمعايير المتبعة حالياً وكذلك اعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران.

ودعا "الشورى"، "الهيئة" إلى تحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنوّرة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق.