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الصحة: طبيب وممرض لشرح بروتوكول العزل المنزلى للمصابين بكورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:31 ص
الصحة: طبيب وممرض لشرح بروتوكول العزل المنزلى للمصابين بكورونا وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشف بروتوكول علاج العزل المزلى الذى أصدرته وزارة الصحة والسكان لعلاج المصابين بكورونا، عن تسليم المريض الذى تقرر عزله منزليا كارت متابعة، على أن يقوم الطبيب المعالج بوصف العلاج وشرحه للمريض، وتقوم الممرضة باستكمال البيانات بكارت المتابعة المنزلًى.

وقال برتوكول علاج العزل المنزلى لوزارة الصحة، أن التمريض يقوم بشرح ￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼قواعد العزل المنزلً للمريض علي أن يام ارسال نسخة من بيانات المريض لمكتب مدير المستشفى والذي ٌيقوم بدوره بإرساله لمديرية الشئون الصحٌة التابعة.

وأضاف البرتوكول أنه يتم التنسيق مع الإدارة الصحية التابع لها سكن المريض المعزول، ويتم متابعة علاجه تليفونيا، للتأكد من اختفاء الأعراض بعد التزامه بكافة التعليمات.

وتابع البروتوكول: عند اختفاء الأعراض يتم تدوين تاريخ الشفاء علي مدار 14 يوما فى العزل المنزلى، كما يتم تسجيل بيانات الحالة علي البرنامج الإلكتروني منذ تأكد الإصابة وحتي تمام الشفاء بالإضافة إلى كافة التحاليل التى أجريت لها.

يشار إلى أن المريض يقوم بعمل تحليل PCR مرتين، للتأكد من عدم وجود العدوى به، وشفائه تماما من المرض.


 


الصحة

البرتوكول العلاجى

فيروس كورونا

العزل المنزلي

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