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"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:24 م
"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا شنطة أدوية العلاج المنزلي الخاصة بوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكد البروتوكول العلاجي للعزل المنزلي للمصابين بكورونا والذي حددته وزارة الصحة والسكان أن الحالات المصابة التي يسمح لها بالعزل المنزلي هي التي لا تظهر عليها أعراض مطلقا أوالحالة التي تظهرعليها أعراض بسيطة ويقرر الطبيب إمكانية تلقي العلاج بالمنزل.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان أن الهدف من البروتوكول العلاجي متابعة تحسن الحالة ومتابعة ظهور أحد علامات شدة المرض وعدم انتقال العدوي لباقي أفراد الأسرة ومتابعة المخالطين.
وتابعت وزارة الصحة أن مواصفات المنزل القياسية لتقلى علاج كورونا تشمل :  
1- وجود غرفة مستقلة للمريض 
2- وجود حمام خاص بالمريض 
3- عدم وجود أغراض بحجرة المريض غير الضرورية للإستخدام الشخصي 
 
ومواصفات المنزل المقبولة تتضمن :  
 
1- وجود غرفة مستقلة للمريض 
2- وجود حمام مشترك مع وجود مطهرات 
3- قرب حجرة المريض من الحمام المشترك 
4- عند خروج المريض للحمام يتوجب علية ارتداء الكمامة
 

الصحة

العزل المنزلي

بروتوكول العلاج

اليوم السابع بلس

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