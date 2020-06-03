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الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:30 م
الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة، سلسلة من القواعد العامة التى يجب اتباعها لمواجهة عدوى فيروس كورونا، منعا لتسربها بين الأفراد المعزولين منزليا بسبب الإصابة بالمرض.
 
قواعد عامة لمكافحة انتقال العدوى بالمنزل: 
 
- راعً تنظٌف وتطهٌر الأسطح المشتركة مع ارتداء قفازات / جوانتً
 
-  تنظيف ممابض الأبواب 
 
-  تنظيف التلٌفون الأرضي
 
-  تطهير الطاولات والكمبيوتر
 
- تنظيف كافة الأسطح وخاصة الحمام المشترك
 
نظافة الأيدى:
 
-  غسل الأيدى لمدة 20 ثانية 
 
- فركها بالكحول 70%
 
- تجنب مالمسة الأنف والعين والفم
 
 
قواعد عامة:
 
- ابق بغرفتك طٌلة فترة العزل
 
-  حافظ دوما على مسافة عند الحديث للأشخاص 
 
- ارتدي الكمامة عند التعامل مع أي شخص
 
- تمنع الزيارات أثناء فترة العزل
 
- تجنب المصافحة والتلامس مع الشخص المصاب أو افرازاته
 

الصحة

العزل المنزلي

المنازل

كورونا

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