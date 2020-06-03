الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة، سلسلة من القواعد العامة التى يجب اتباعها لمواجهة عدوى فيروس كورونا، منعا لتسربها بين الأفراد المعزولين منزليا بسبب الإصابة بالمرض.

قواعد عامة لمكافحة انتقال العدوى بالمنزل:

- راعً تنظٌف وتطهٌر الأسطح المشتركة مع ارتداء قفازات / جوانتً

- تنظيف ممابض الأبواب

- تنظيف التلٌفون الأرضي

- تطهير الطاولات والكمبيوتر

- تنظيف كافة الأسطح وخاصة الحمام المشترك

نظافة الأيدى:

- غسل الأيدى لمدة 20 ثانية

- فركها بالكحول 70%

- تجنب مالمسة الأنف والعين والفم

قواعد عامة:

- ابق بغرفتك طٌلة فترة العزل

- حافظ دوما على مسافة عند الحديث للأشخاص

- ارتدي الكمامة عند التعامل مع أي شخص

- تمنع الزيارات أثناء فترة العزل

- تجنب المصافحة والتلامس مع الشخص المصاب أو افرازاته