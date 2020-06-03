الصحة تكشف تعليمات التعامل مع المصابين بكورونا فى العزل المنزلى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن البرتوكول العلاجى للمصابين بكورونا أثناء العزل المنزلى أوصى أنه حالة كون المريض يعيش بمفرده يفضل أن يحصر أقامته فى غرفة واحدة حتى يسهل عليه تطهيرها وألا يستقبل أى نوع من الزيارات خلال فترة العزل.

وقالت وزارة الصحة ينبغى اتباع سلسلة من الإرشادات طوال فترة العزل المنزلى والتى تتضمن أن يتواجد المريض طيلة فترة العزل بحجرتة الخاصة والتى تمتد إلى 14 يوما بعد انتهاء الأعراض، وحال الأشخاص الذين لديهم أعراض مرضية تمتد فترة العزل إلى 14 يوما من تأكيد الإصابة مع وجود أدوات شخصية لتناول الطعام مخصصة للمريض وتناول الطعام بحجرة العزل.

وأضافت وزارة الصحة ينبغى وجود تهوية طبيعية وعدم استخدام مروحة السقف وتحديد فرد واحد من الأصحاء يقدم الطعام للشخص المعزول ويقوم بعملية التطهير.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت عن تفاصيل الجرعات الدوائية التى يحصل عليها المصابون بكورونا فى العزل المنزلى، وقالت إن المريض يحصل على هيدروكسى كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام، على أن يحصل فى اليوم الأول على قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثانى وحتى السابع يحصل على قرص كل 12 ساعة يوميا، و فيتامين سى 1 جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل على زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل على قرص يوميا لمدة 7 أيام.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المريض يحصل أيضا فى العزل المنزلى على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية "14 كيس" ليحصل على كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض على أستيل سستايين 200 بكمية "21 كيس" وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام .

وتابعت وزارة الصحة ويحصل المريض على باراسيتامول 500 مجم بإجمالى 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة، وبالنسبة للأطفال يحصلون على على ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب.