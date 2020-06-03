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"الصحة الكويتية": 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 4 وفيات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:35 م
"الصحة الكويتية": 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 4 وفيات عبد الله السند المتحدث باسم الصحة الكويتية
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، وذلك وفق المؤتمر اليومى للوزارة حول مستجدات فيروس كورونا. 

تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حاجز الـ 3 ملايين حالة فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها هذا الفيروس، وذلك بحسب إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما وصلت أعداد الإصابة إلى أكثر من 6.4 ملايين إصابة. 
 
وفيما قالت وزارة الصحة الهندية، الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 200 ألف، وإن الهند قد لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع.
 
وسجلت الولايات المتحدة، أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 106 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.
 
وتخطت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجدّ في البرازيل، الثلاثاء، عتبة الـ30 ألف وفاة بعدما حصد الوباء في يوم واحد أرواح 1262 مصاباً، في حصيلة وفيات يومية قياسية في هذا البلد، كما أعلنت وزارة الصحة. 
 
وأعلنت وزارة الصحة فى روسيا، عن تسجيل 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و178 وفاة، وفيما سجلت باكستان أكثر من 4 آلاف حالة مصابة فى يوم واحد. 
 
ويواصل فيروس كورونا تفشيه فى مختلف دول العالم، منذ ظهوره أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس.

 


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