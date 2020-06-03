الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى قطاع غزة

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى كيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأوضحت الكيلة - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم - أنه بتسجيل الخمس حالات الجديدة، يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 635.