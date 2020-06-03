اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة العالمية تشكر روسيا ودولا أخرى على مساهمتها فى مكافحة كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:10 م
الصحة العالمية تشكر روسيا ودولا أخرى على مساهمتها فى مكافحة كورونا فيروس كورونا
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت منظمة الصحة العالمية عن امتنانها للشركاء الروس على إسهامهم في العمل التنفيذي للمنظمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأكد مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا هانس كلوجى اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي افتراضي أن المنظمة ممتنة للشركاء الروس على إسهامهم في مكافحة كورونا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن كلوجي قوله: "نواصل دعم البلدان في مجالات مثل علاج أمراض فيروس كورونا والتشخيص المختبري وعلم الأوبئة والمراقبة الوبائية وإمدادات المواد".

وأضاف "أنا ممتن لشركائنا في روسيا وألمانيا وبريطانيا وبولندا لمساهمتهم في عملنا التنفيذي. لتوفير الفرق الطبية والمختبرات المتنقلة والمتخصصين".
يذكر في هذا السياق أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت منتصف مايو الماضي، أن الجمعية العامة العالمية للصحة، أظهرت استعداد الدول الجماعي لمواجهة وباء كوفيد-19 وعواقبه.

وجاء في تقرير بهذا الصدد أن روسيا اُنتخبت بالإجماع في اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية، وأثناء مشاركتها في الجمعية، دعم الجانب الروسي جهود منظمة الصحة العالمية لمكافحة الوباء، ودعا إلى التعاون غير المسيّس من جانب الدول لصالح التصدي العالمي لهذا التهديد المشترك.
وأعربت روسيا مرارا عن دعمها لجهود المنظمة في مكافحة جائحة كورونا وتقديمها لكل المساعدات اللازمة من أجل تخطي هذه المرحلة الحرجة.

 

 

 


الصحه العالميه

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة