اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الفرنسية تفرق حشدا أحيا ذكرى رجل أسود قُتل عام 2016

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:37 ص
الشرطة الفرنسية تفرق حشدا أحيا ذكرى رجل أسود قُتل عام 2016 الشرطة الفرنسية - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، لتفريق محتجين أحيوا ذكرى وفاة رجل أسود فى عملية للشرطة، شبهها البعض بوفاة الأمريكى جورج فلويد، وشاهد مراسلون لرويترز، الشرطة وهى تطلق الغاز المسيل للدموع بعدما أشعل بعض المحتجين حرائق وأقاموا حواجز حول شارع كليشى بشمال باريس.
 
كان الآلاف قد تجمعوا فى وقت سابق، إحياء لذكرى أداما تراورى وهو فرنسى من أصل أفريقى يبلغ من العمر 24 عاما وتوفى فى عملية للشرطة عام 2016.
 
وتحدى المتظاهرون، حظرا فرضته الشرطة خشية الإخلال بالنظام وانتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وجذبت المظاهرة، انتباه من يدعمون حركة (بلاك لايفز ماتر) أو "حياة السود مهمة" على وسائل التواصل الاجتماعى وكذلك من يساندون الاحتجاجات التى تُنظم فى الولايات المتحدة بعد أن جثم شرطى أبيض بركبته على رقبة فلويد لنحو تسع دقائق مما أدى إلى الوفاة.
 
وألقت أسرة تراورى باللوم على استخدام القوة المفرطة أثناء اعتقاله، حيث أمسك به ثلاثة من أفراد قوات الأمن. وتوصلت تقارير طبية لاحقة إلى نتائج متضاربة حول ما إذا كانت وفاة تراورى بعد الواقعة بساعتين ناجمة عن الاختناق أم لعوامل أخرى من بينها معاناته من أمراض سابقة.
 

فرنسا

شرطه فرنسا

الشرطه الفرنسيه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشرطة الأمريكية "تركع" أمام الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:00 ص

تجدد التظاهرات فى عدة مدن أمريكية احتجاجا على مقتل فلويد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:29 ص

شرطة مكافحة الشغب تطلق قنابل غاز فى باريس لتفريق احتجاجات "فلويد" بعد الحظر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:34 ص

5 فيديوهات من مظاهرات باريس.. فلويد الأمريكى يجدد قضية عنصرية بفرنسا منذ 2016

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:53 ص

فيديو.. مظاهرات فى فرنسا احتجاجا على مقتل جورج فلويد بأمريكا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:37 م

فيديو..سبايك لي يعبر عن غضبه من مقتل جورج فلويد بفيلم قصير

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة