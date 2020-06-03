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السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بالدقهلية بعد نفوق 4500 دجاجة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:38 ص
السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بالدقهلية بعد نفوق 4500 دجاجة حريق - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب بمزرعة دواجن على طريق ابو حجازي بناحية مركز بلقاس.
 
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من  النجدة إلى مأمور مركز بلقاس بنشوب حريق بمزرعة دواجن، على طريق ابو حجازي التابعة لدائرة المركز وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ.
 
وتبين أن الحريق بمزرعة ملك السيد زكريا، وان الحريق شب فى الدور الثاني بالمزرعة واسفر الحريق عن نفوق 4500 فرخ صغير، وقد تم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي أجزاء المزرعة، بعد أن تم الدفع بسيارتين إطفاء وسيارة إسعاف، وبالفحص وبالمعاينة تبين ان سبب الحريق هو ماس كهربائي، ولاتوجد اي خسائر فى الأرواح، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 


الدقهليه

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